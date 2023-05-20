جمعية المودعين اللبنانيين تنسحب من لجان نقابة المحامين... لهذا السبب!

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اعلنت جمعية المودعين اللبنانيين "انسحابها من كافة اللجان التي شكلتها نقابة المحامين بخصوص قضية المودعين"، وذلك على أثر قرار النقابة بمنح الإذن لملاحقة المحامي حسن بزي بجرم قدح وذم.

وأوضحت الجمعية على "فايسبوك": "بات مجلس النقابة يعطي الأذونات لملاحقة المخلصين لهذه القضية ويغض النظر عن من افسد وسرق وهدر وما زال امام اعين النقابة ونقيبها والذي اغرته السياسة فبات يطمح الى كرسي يظنه موجوداً ولكنه سراب".

وختمت: "ان نقابة المحامين بمجلسها القديم والجديد لم تقدم للمودعين شيء ولم تضغط على السلطات المالية والمصرفية والسياسية قيد انملة من اجل هذه الحقوق عدا بعض المحامين الذين تصدوا بشرف لقانون الكابيتال كونترول والذي ازعج المجلس النيابي ويبدو انه ازعج نقابة المحامين ونقيبها".