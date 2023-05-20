عناوين الصحف ليوم السبت 20 أيار 2023

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الاخبار:

ـ عودة رجل شجاع

ـ ‫«مفوضّية اللاجئين» تواصل الابتزاز: «داتا» النازحين مقابل إقامات؟

ـ ‫لبنان في جدة: تكريس الحياد العربي

ـ ‫عن باسل المقوسي وبقية الحياة في غزة

ـ الإمارات تقرأ «الرسالة»: إطلاق مزيد من المعتقلين

ـ ملف الحاكم: تعيين بديل؟

البناء:

ـ قمة جدة عودة إلى قمة بيروت 2002… ومبادرة حول سورية لإعادة النازحين والإعمار

ـ الأسد: سورية قلب العروبة وتؤمن بعروبة الانتماء لأنه ثابت لا الأحضان لأنها عابرة

ـ لبنان يرتبك مع وصول مذكرة الإنتربول لتوقيف سلامة: يتنحى أم يُحاكم أم يبقى متوارياً؟

الجمهورية:

ـ إجماع عربي على الحسم الرئاسي

ـ قمة جدة: لانتخاب رئيس

ـ "ليلة القبض" على سلامة: هذه هي ظروفها وكلفتها

ـ انتاج لبنان من الطاقة الشمسية يرتفع الى 1000 ميغاوات

اللواء:

- خارطة طريق عربية للبنان: تحاور لرئيس يُرضي اللبنانيِّين

- المدَّعي الفرنسي يؤكد مذكرة التوقيف ولبنان لن يتعامل مع إشارة الأنتربول.. وسلامة يستأنف

الديار:

ـ ترحيب عربي بعودة سوريا الى «الجامعة» ودعوة للاسراع في انتخاب رئيس للبنان

ـ قضية الحاكم سلامة عند النيابة العامة التمييزية: فماذا سيقرر القضاء اللبناني؟