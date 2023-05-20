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عناوين الصحف ليوم السبت 20 أيار 2023

20
MAY
2023
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الاخبار:

ـ عودة رجل شجاع
ـ ‫«مفوضّية اللاجئين» تواصل الابتزاز: «داتا» النازحين مقابل إقامات؟
ـ ‫لبنان في جدة: تكريس الحياد العربي
ـ ‫عن باسل المقوسي وبقية الحياة في غزة
ـ الإمارات تقرأ «الرسالة»: إطلاق مزيد من المعتقلين
ـ ملف الحاكم: تعيين بديل؟

البناء:
ـ قمة جدة عودة إلى قمة بيروت 2002… ومبادرة حول سورية لإعادة النازحين والإعمار
ـ الأسد: سورية قلب العروبة وتؤمن بعروبة الانتماء لأنه ثابت لا الأحضان لأنها عابرة
ـ لبنان يرتبك مع وصول مذكرة الإنتربول لتوقيف سلامة: يتنحى أم يُحاكم أم يبقى متوارياً؟

الجمهورية:
ـ إجماع عربي على الحسم الرئاسي
ـ قمة جدة: لانتخاب رئيس
ـ "ليلة القبض" على سلامة: هذه هي ظروفها وكلفتها
ـ انتاج لبنان من الطاقة الشمسية يرتفع الى 1000 ميغاوات

اللواء:
- خارطة طريق عربية للبنان: تحاور لرئيس يُرضي اللبنانيِّين
- المدَّعي الفرنسي يؤكد مذكرة التوقيف ولبنان لن يتعامل مع إشارة الأنتربول.. وسلامة يستأنف

الديار:
ـ ترحيب عربي بعودة سوريا الى «الجامعة» ودعوة للاسراع في انتخاب رئيس للبنان
ـ قضية الحاكم سلامة عند النيابة العامة التمييزية: فماذا سيقرر القضاء اللبناني؟

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