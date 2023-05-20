عناوين الصحف ليوم السبت 20 أيار 2023

الاخبار:
ـ عودة رجل شجاع
ـ «مفوضّية اللاجئين» تواصل الابتزاز: «داتا» النازحين مقابل إقامات؟
ـ لبنان في جدة: تكريس الحياد العربي
ـ عن باسل المقوسي وبقية الحياة في غزة
ـ الإمارات تقرأ «الرسالة»: إطلاق مزيد من المعتقلين
ـ ملف الحاكم: تعيين بديل؟
البناء:
ـ قمة جدة عودة إلى قمة بيروت 2002… ومبادرة حول سورية لإعادة النازحين والإعمار
ـ الأسد: سورية قلب العروبة وتؤمن بعروبة الانتماء لأنه ثابت لا الأحضان لأنها عابرة
ـ لبنان يرتبك مع وصول مذكرة الإنتربول لتوقيف سلامة: يتنحى أم يُحاكم أم يبقى متوارياً؟
الجمهورية:
ـ إجماع عربي على الحسم الرئاسي
ـ قمة جدة: لانتخاب رئيس
ـ "ليلة القبض" على سلامة: هذه هي ظروفها وكلفتها
ـ انتاج لبنان من الطاقة الشمسية يرتفع الى 1000 ميغاوات
اللواء:
- خارطة طريق عربية للبنان: تحاور لرئيس يُرضي اللبنانيِّين
- المدَّعي الفرنسي يؤكد مذكرة التوقيف ولبنان لن يتعامل مع إشارة الأنتربول.. وسلامة يستأنف
الديار:
ـ ترحيب عربي بعودة سوريا الى «الجامعة» ودعوة للاسراع في انتخاب رئيس للبنان
ـ قضية الحاكم سلامة عند النيابة العامة التمييزية: فماذا سيقرر القضاء اللبناني؟