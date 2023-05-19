القاضية عون: "يا عيب الشوم" !

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غرّدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حسابها عبر "تويتر"، كاتبة: "مساء الأوادم، بالأمس وفي أحد برامج الـ"talk show" بدأو يتمسخرون ويضحكون لأن غادة عون عملت بلاغ بحث وتحري لسلامة. لمعلوملتكم أنا ادعيت عليه 3 مرات، يا عيب الشوم، "ما بيلبقلكن الا القضاء الأجنبي" حيث لا منظومة ولا حمايات ولا حصانات".



وتابعت, "أما أن يتجرأ قاضي لبناني ويتصدى للمنظومة فهذا لا يغتفر . "يكون عندها هذا القاضي مدعاة للسخرية والتهكم من قبل البعض، وللطرد من قبل البعض الاخر، وليس خرجكم الا القضاء الأجنبي وانشالله يأتي من الصين لا يهم، المهم أن نتخلص من هذا الشر الكبير الذي خنق هذا البلد وشعبه وسبب انهياره".



وختمت عون إلى أنَّ، "هذا الشر لا يختصر بشخص انما بمنظومة كاملة متشعبة متجذرة في كل قطاعات هذا البلد، عسى أن تكون ملاحقة سلامة من قبل القضاء الأجنبي بداية النهاية، يا رب".