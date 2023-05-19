بن سلمان التقى الأسد...هذا ما تم بحثه!

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استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، الرئيس السوري بشار الأسد، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات على الساحة العربية في ظل ما تشهده العلاقات العربية العربية من أجواء إيجابية تعكس توجها جماعياً نحو رؤى مشتركة تتوجت بقمة جدة.

وثمّن الأسد الجهود التي بذلتها السعودية على مستوى تحقيق التقارب العربي وبناء الأجواء السياسية التي تساعد على العمل المشترك بين الدول العربية لتحقيق المنفعة لشعوبها.

وهنأ الرئيس الأسد بن سلمان بنجاح القمة، معتبراً أنها ستساهم في المزيد من التماسك العربي.

وأثنى الرئيس الأسد والأمير محمد بن سلمان على عودة العلاقات المعهودة بين سورية والسعودية بما يدعم استقرار المنطقة ويخدم العمل العربي المشترك.