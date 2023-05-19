ابي رميا: بانتظار الحل النهائي والمركزي للنزوح السوري يأتي تحركنا اليوم في إطار مقاربة لامركزية

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النائب سيمون ابي رميا في كلمة له في خلال لقاء حول النزوح السوري في جبيل:

المبادرة التي دعيت لها منذ ٤ ايار أتت على خلفية المآسي التي نعيشها كلنا بمختلف توجهاتنا على مستوى الوطن فكان لا بد من هذا اللقاء الذي اردناه جامعا ومنتجا. لا مزايدات سياسية ولا تسجيل نقاط مع زميلي النواب زياد الحواط ورائد برو اللذين قد نختلف معهما بمواضيع كثيرة لكن عندما يكون لدينا همّ وطني وجبيلي سيتردد هذا المشهد الجامع من اجل مصلحة قضاء جبيل.

الحل لملف النزوح يكون عبر توافر الارادة للسلطة اللبنانية والتواصل مع الدولة السورية ومواكبة المجتمع الدولي للملف. وبانتظار الحل النهائي والمركزي يأتي تحركنا اليوم في إطار مقاربة لامركزية بالتعاون بين السلطة التشريعية التي نمثل والسلطة التنفيذية الممثلة بالبلديات والمخاتير لنقوم بكل ما هو مطلوب والخروج بتوصيات وحلول إجرائية محلية.