اختتام أعمال القمة العربية باعتماد إعلان جدة: ندعو لانتخاب رئيس للبنان وتعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين

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اختتم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعمال القمة العربية، وذلك بإعلان الموافقة على البيان الختامي لإعلان جدة، من قبل المشاركين بالقمة.

ومما جاء في نص الإعلان، الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، وتشكيل الحكومة في أسرع وقت، كما تم التأكيد على "تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا".

وتم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، ووقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واحترام قيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها، كما رفض دعم تشكيل الجماعات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.

ورحّب الإعلان باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة، وشدد على تكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها.