زيلينسكي في القمة العربية: لن نخضع أبداً للمطامع الروسية

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دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في كلمته في القمة العربية المنعقدة في مدينة جدة السعودية، كافة الدول العربية إلى مساعدة الشعب الأوكراني، مؤكداً أن بلاده لن تخضع أبداً للمطامع الروسية.

وأشار إلى أننا "لم نختار الحرب ولم ننخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى"، مؤكداً أن "ما يحدث في بلادنا حرب وليس مجرد نزاع"، لافتاً إلى أننا "نواصل قتالنا من أجل حماية بلادنا وأدعوكم لحماية شعبنا بما في ذلك المسلمون في بلادنا".

وفي حين لفت إلى أننا "مجبرون على مواصلة القتال ولا أحد يوافق على تسليم أرضه"، أعلن أننا "نعمل على إنهاء الحصار البحري المفروض من روسيا على موانئنا".