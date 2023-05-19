living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان.. فتاة في غيبوبة عقب زلزال كهرمان مرعش

19
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دخلت شابة لبنانية تبلغ من العمر 17 عاما، في حالة غيبوبة عقب زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير الماضي، وذلك بسبب الخوف الذي صاحبها من انهيار المبنى الذي تسكن فيه.

وحسب عائلة ليلاس أبو السبع، من سكان العاصمة بيروت، فإن ابنتهم وبعد الزلزال الأول الذي وصلت تردداته إلى لبنان على شكل هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجة، عاشت حالة من الترقب والرعب الشديدين.

وبعد الهزة الثانية، لاحظ ذووها تغيرات جذرية في سلوك ليلاس من ناحية التوتر، والقلق، والهلوسة، وانعدام النوم، فضلا عن اللامبالاة التي كانت تظهرها جراء تغيبها عن اختباراتها المدرسية. وعلى الإثر عرضت على طبيب صحة عامة وآخر نفسي فجزما بأن الأسباب نفسية، ووصفا لها دواء لفتح الشهية وآخر للصدمة.

بعدها، بدأ فصل جديد من المعاناة مع نوبات صرع متتالية، فأكد مستشفيان أن الخوف هو السبب الأول لها، ولا حل سوى بالمهدئ وبـ"نصف حبة زيادة" من دواء الأعصاب، إلى أن سيطرت عليها نوبة صرع قوية جدا غابت بعدها عن الوعي منذ قرابة الشهرين، ولم تعط أي ردة فعل حتى اليوم، فالعيون مفتوحة ترى لكن الدماغ لا يستجيب.

وأكد  الأطباء المعنيون أن العلة هي كهرباء الرأس والتهابات في الدماغ، وهو مرض نادر جدا يصيب شخصا واحدا كل 10 سنوات في لبنان.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   