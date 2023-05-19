لبنان.. فتاة في غيبوبة عقب زلزال كهرمان مرعش

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دخلت شابة لبنانية تبلغ من العمر 17 عاما، في حالة غيبوبة عقب زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير الماضي، وذلك بسبب الخوف الذي صاحبها من انهيار المبنى الذي تسكن فيه.

وحسب عائلة ليلاس أبو السبع، من سكان العاصمة بيروت، فإن ابنتهم وبعد الزلزال الأول الذي وصلت تردداته إلى لبنان على شكل هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجة، عاشت حالة من الترقب والرعب الشديدين.

وبعد الهزة الثانية، لاحظ ذووها تغيرات جذرية في سلوك ليلاس من ناحية التوتر، والقلق، والهلوسة، وانعدام النوم، فضلا عن اللامبالاة التي كانت تظهرها جراء تغيبها عن اختباراتها المدرسية. وعلى الإثر عرضت على طبيب صحة عامة وآخر نفسي فجزما بأن الأسباب نفسية، ووصفا لها دواء لفتح الشهية وآخر للصدمة.

بعدها، بدأ فصل جديد من المعاناة مع نوبات صرع متتالية، فأكد مستشفيان أن الخوف هو السبب الأول لها، ولا حل سوى بالمهدئ وبـ"نصف حبة زيادة" من دواء الأعصاب، إلى أن سيطرت عليها نوبة صرع قوية جدا غابت بعدها عن الوعي منذ قرابة الشهرين، ولم تعط أي ردة فعل حتى اليوم، فالعيون مفتوحة ترى لكن الدماغ لا يستجيب.

وأكد الأطباء المعنيون أن العلة هي كهرباء الرأس والتهابات في الدماغ، وهو مرض نادر جدا يصيب شخصا واحدا كل 10 سنوات في لبنان.