برّي يدعو إلى جلسة لـ اللجان المشتركة

A + A -

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 23 أيار 2023، وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:



1- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات(السنة السجنية)، المُقدّم من النائب قاسم هاشم.



2- اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 3 و 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963)، المُقدّم من النائب زياد حواط.

3- إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق نظام "الدخل الاساسي الشامل" (قانون كرامة المواطن)، المُقدّم من النائب فيصل كرامي.