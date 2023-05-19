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طقسٌ غائمٌ!

19
MAY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدًا، غائماً جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية على الساحل مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والجبلية كما تنشط الرياح أحيانا فترة قبل الظهر.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي رطب ومتقلب نسبياً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تمركز منخفض جوي فوق تركيا ويستمر حتى بعد ظهر يوم الاحد حيث يستقر تدريجاً، ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس يوم الاثنين بخاصة جنوب البلاد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و27 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وبسيط على الساحل حيث تكون دون معدلاتها الموسمية، مع نسبة رطوبة مرتفعة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات يؤدي الى سوء الرؤية أحيانا.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية على الساحل مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والجبلية كما تنشط الرياح أحيانا فترة قبل الظهر.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ويستمر تكون الضباب، يتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، على ان يستقر الطقس خلال النهار مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لتلامس الـ34 درجة على الساحل جنوبا مع رياح ناشطة خمسينية محملة بالغبار  في داخل البلاد وجنوبه.

– الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة، فوق الجبال من 11 إلى 17 درجة، في الداخل من 11 إلى 23 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90%.

– حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء 21 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 5,34

– ساعة غروب الشمس: 19,35

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