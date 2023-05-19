خاص - صورة الأسد في السعودية لبنانياً: متى واقعية الرهانات؟ (ميشال ن. أبو نجم)

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ميشال ن. أبو نجم -

يطول الحديث عن إشكالات الهواجس والعلاقات اللبنانية السورية، منذ أن أعلن الجنرال غورو تأسيس لبنان الكبير ومنذ أن أسقط أحلام الأمير فيصل باستقلال سوريا العربية في ميسلون. لبنان يطلب الحرية وخصوصية نظامه، وسوريا تطلب الأمن وحمايتها من "الرياح" الخارجية وتحديداً الغربية. جرت مياه كثيرة تحت نهر هذه العلاقات، وخاصة في الحرب وتشعباتها. ذاكرة تحمل معها الكثير من الألم، لكن كل ذلك، كان يفترض أن يكون مانعاً لرهاناتٍ خاطئة، وتحديداً لبنانية.

بقدر مشروعية المطالبة اللبنانية بالحرية والتخوف على الكيان المتميز، بقدر ما يفترض بالقوى اللبنانية على اختلافها، أن تكون واقعية في أحجامها، وبالتالي حذف مرحلة لعبة الروليت اللبنانية - السورية، حين توهم البعض بأن العلاقة مع عبد الحليم خدام وغازي كنعان والعماد حكمت الشهابي، تمنحه حق التدخل في الشؤون السورية، وتخيل رهانات وأحلام، سرعان ما تحولت إلى كوابيس مؤلمة.

ومع صورة الرئيس السوري بشار الأسد مُستقبَلاً بحفاوة على الأرض السعودية، يجب أن تعود صورة الواقعية لتفرض نفسها على كل من سلك الرهانات الخاطئة تجاه الحرب في سوريا. مهما كانت هواجسنا، ومهما كان الصدام دامياً في أحيان مع دمشق، يجب ألا ينسينا ذلك حجمَنا كلبنانيين. نعم، النظام في سوريا فرض نفسه مهما كانت الأثمان.



هذه الصورة للواقعية السياسية، والإستراتيجية لأنها نتيجة لتحولات خروج روسيا من حدودها لحماية أمنها القومي، وانكفاء أميركا النسبي في الشرق الأوسط وتعلمها من الدرس العراقي في العبَث بالنظام البعثي والجيش، طمست كل التخيلات الخاطئة والتي تُرجمت في شكل أو بآخر باحتلال أراض لبنانية من قبل المنظمات التكفيرية وباستشهاد عسكريين لبنانيين وخطفهم بالطريقة البشعة التي حصلت.

واليوم، وبعد طول صراخ عن سقوط النظام، حلت الصدمة على الوجوه، وكأن الدول لا تقوم على المصالح والخيارات العقلانية والربح المتبادل يتحدث البعض عن المآسي الإنسانية، وتناسوا أن الولايات المتحدة والغرب لا يقيمان للعامل الإنساني وزناً إلا إذا كان ذلك مدعاة للتدخل واستخدامه ضد من ليس طيعاً في أيديهم. قاد التفكير التفاؤلي wishful thinking إلى توقع العديد من السياسيين والإعلاميين أن النظام السوري سيسقط في غضون أشهر، في بداية الأزمة، وانتظروا طويلاً على ضفة النهر!

أن يكون للبنانيين هواجسهم، فإن ذلك يجب ألا يدفعهم للإختيار بين طرف سوري وآخر، بين حزب وآخر، بين منطقة وأخرى. سوريا بحجمها تحمل معها تنوعاً اجتماعياً وحراكاً سياسياً أسهم في أربعينات القرن الماضي في ظهور أفكار جارفة وأحزاب كبرى ونخب مؤثرة وعدم استقرار دائم، في محاذاة الخطر الإسرائيلي والتهديد التركي والغربي.



لا شأن للبنانيين بالصراعات والتناقضات السورية، ولا الدخول على خط الصراع بين الأفكار المتطرفة والإتجاهات العلمانية، ولا بالعلاقات الشخصية في الأروقة، ولا بكيفية إدارة المجتمع السوري في مرحلة الحرب، ولو كان لدى القوى اللبنانية على اختلافها، آراء وطموحات. كل ذلك مصالح شخصية لا مصالح وطن. لا شأن بهم بانقسامات المجتمع والريف، بالتنافس بين حلب ودمشق على الزعامة، بصراعات الأخوان المسلمين مع الأحزاب العلمانية كالقوميين والشيوعيين والبعثيين، بكل تركيبات السلطة والتنوع في اللوحة الإجتماعية للسوريين.



أقصى ما يمكن اللبنانيين أن يفعلوه، هو العمل على حماية بلدهم ووضع خارطة طريق لكيفية التعامل مع سوريا في المرحلة المقبلة، تحديداً في ملفي النزوح والتعاون الإقتصادي وإعادة الإعمار.

وفي مطلق الأحوال، يفترض أن تكون قسوة الصورة الواقعية من جدة، دافعاً للإقتناع بالأحجام الصغيرة وحماية لبنان من توريطه في رهانات لا تفيده وتؤذي مصلحته الكيانية على المديين القريب والبعيد.