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الشرق الأوسط السعودية: جدة... قمة الجسور الأسد يشارك بعد غياب 12 عاماً... وحديث عن «أجواء توافقية»

19
MAY
2023
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الشرق الأوسط: جدة: عبد الهادي حبتور وفتحية الدخاخني-


تنطلق اليوم (الجمعة) في جدة القمة العربية الـ32، وسط أجواء تؤكد عودة الجسور المفتوحة على قاعدة التضامن والمصالح بين العرب أنفسهم، وبينهم وبين القوى الإقليمية المتاخمة، مثل تركيا وإيران، فضلاً عن الجسور المفتوحة مع الولايات المتحدة والصين وروسيا.

 

وإذا كان بديهياً أن تحظى القمة العربية الجامعة باهتمام أهل إقليم الشرق الأوسط والدول الكبرى المعنية، فإن هذا الاهتمام مرشح للتضاعف إذا شهدت القمة، كما تفيد معلومات، حضور شخصيات بارزة معنية بأكثر الملفات سخونة في العالم.

 

وبدأ، أمس، توافد ضيوف المملكة من القادة المشاركين في القمة؛ إذ وصل الرئيس السوري بشار الأسد، مساء، إلى جدة، مُتوّجاً عودة بلاده إلى الجامعة العربية بعد غياب دام منذ عام 2011.

 

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن عودة سوريا «قرار جرى اتخاذه بالتوافق»، مُنوّهاً بجهود مصر والسعودية، والخطوات «الكبيرة» لتحقيق عودة دمشق إلى الحضن العربي.

 

وأضاف أن «مصر تتطلع لأن تكون عودة سوريا قوة دفع كبيرة للعمل العربي، وأن تأتي في سياق قوي وفاعل لتسوية الأزمة (السورية)».

 

وأشار إلى أن «القمة العربية تُعقَد في ظرف دولي وإقليمي شائك للغاية».

 

من جهته، اعتبر فوزي كبّارة، السفير اللبناني لدى السعودية، أن قمة جدة تمثّل بارقة أمل للعرب ولبنان على وجه التحديد، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «نعوّل على القمة وأجواء المصالحة، لا سيما مع عودة سوريا. هناك أجواء توافقية وسرعة في القرار».

 

أما الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز «الخليج للأبحاث»، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن قمة جدة «حملت أسباب نجاحها قبل انعقادها، حيث هيّأت المملكة العربية السعودية عوامل النجاح؛ فجهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء وضعت الأسس التي تضمن للقمة النجاح».

الشرق الأوسط
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