عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 أيار 2023

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الأخبار: المدينة الرياضية: شاهد على جريمة

سلامة لن يخضع لقرار حكومي بإقالته

بشار الأسد في جدة: مرحلة عربية جديدة



البناء: سقوط الرواية الأوكرانية… وواشنطن تؤكد الرواية الروسية عن تدمير الباتريوت في كييف القمة تحجب ما عداها… وصول الأسد الى جدة… وترقب لما سيحمله لقاؤه مع ابن سلمان بو حبيب من جدة: سورية ترحّب بالنازحين وتقبل تحقق الأمم المتحدة من العودة الآمنة



اللواء: 6 حزيران موعد مرجَّح لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

بري ينفي الطلب من سلامة الإستقالة.. و5 مرشحين على طاولة التوافق



نداء الوطن: بو حبيب: سوريا لا تستطيع فعل المزيد والنازحون مثل مغتربينا!

دمشق لفرنجية: راجِع السيّد... الملف عندَه



الديار: الاسد في جدة عشية عودة العرب الى سوريا وضغوط اميركية على الرياض

المعارضة تشكك في نيات «التيار» وتتهمه بتضييع فرصة الاتفاق قبل القمة!

سلامة يطالب القضاء بالتحقيق مع السياسيين ويتعهد بـ«الدفاع عن الليرة»



النهار: هل بدأ الصدام بين سلامة و"سلطته"السياسية؟



الجمهورية: لبنان متفائل بمقررات قمّة جدّة



l'orient le jour: Rodolphe Saadé à « L’OLJ » : Je ne fais pas un pari sur le Liban, je suis libanais