أسرار الصحف ليوم الجمعة 19 أيار 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

يتابع الدبلوماسيون في عواصم المنطقة تفاصيل التفاعل الإعلامي مع القمة العربية، خصوصاً ما سوف يظهر من تعامل ثنائي سوري سعودي وسوري مصري، وما إذا كانت هناك مصالحة سورية قطرية، ويتصل بعض الدبلوماسيين بالمراسلين في جدة طلباً للمعلومات الطازجة.

خفايا

تساءل مصدر سياسي عن كيفية ترجمة التيار الوطني الحر لمعادلة رئيس إصلاحي يحفظ مصادر قوة لبنان التي تمثلها المقاومة كبديل لترشيح فرنجية، إذا كانت الأسماء المتداولة للترشيح تنطلق كلها من بيئة 14 آذار وهدفها البحث عن مشتركات مع القوات اللبنانية التي يشكّل العداء للمقاومة بوصلتها؟

اللواء: أسرار

همس

يلفّ غموض موقف سفارة دولة كبرى من الملاحقة الدولية الجارية لموظف نقدي كبير، بعدما حسم القضاء الأوروبي موقفه من هذا الموضوع.



غمز

يتزايد رهان كتلة مسيحية، لها حضور قوي في المعارضة، على إمكان وصول مقرَّب إليها إلى مركز مالي رفيع في الدولة.

لغز

فُهم أن تياراً معروفاً ما يزال يتمسك بفكرة «الحارس القضائي» للمركزي، وفي ذهنه وزير سابق من بطانة العهد الماضي، لهذه الحراسة.



نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ العراق انضم أيضاً إلى الدول العربية التي تطالب لبنان بإقفال معامل الكبتاغون ولو أنّ المعطيات الأمنية تدلّ على أن معظم هذه المعامل واقعة في المنطقة الحدودية المشتركة بين لبنان وسوريا.

يُقال إنّ مستشار أحد الوزراء يدير حسابات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعي تستهدف موظفين في الوزارة وشخصيات إعلامية.