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صحافي لبناني يذكر سلامة بهذه اللائحة من قرارات بوريزي...

18
MAY
2023
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غرّد الإعلامي تمام نورالدين عبر "تويتر":


"بخصوص بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تضمن : "كيل بمكيالين و قناعة مسبقة ، غير قانوني" الخ الخ .

قاضية التحقيق الفرنسية اود بوريزي و زملائها سيرج تورين و كليمان هوبو في دائرة تحقيق محكمة باريس عملوا على التحقيق بملفات سياسيين و امنيين و اثرياء فرنسيين و اجانب :

نيكولا ساركوزي رئيس جمهورية ، صدرت بحقه احكام بالسجن .

-فرنسوا فيون رئيس وزراء فرنسي الذي صدرت بحقه حكم سجن ( مع وقف التنفيذ)

-كلود غيان ، ووزير داخلية فرنسي و مدير عام الايليزيه الذي سُجن .

-برنار سكوارسيني ، مدير عام المخابرات الفرنسية ما زال "يُجرجر " امام القضاء ، و من المتوقع صدور حكم بالسجن بحقة.

-بلكاني و زوجته ، سياسي و ثري فرنسي ، دخل السجن مع زوجته .

رفعت الاسد، و غيليانو روفيني ( ساسي ايطالي ثري) …و اللائحة تطول !

جميع هولاء صدرت احكام وصلت الى السجن و مصادرة اموال لهم ، و لم يصدر عنهم اي اتهام لقضاة التحقيق "كيل بمكيالين و قناعة مسبقة ، غير قانوني " ….
الوحيد الذي صدرت عنه هذه التصريحات هو رياض سلامة .
الى رياض و المدافعين ..انتبهوا …قانون العقوبات الفرنسي غني بمواده …
Outrage à magistrat … …و القضاء الفرنسي اصدر العديد من الاحكام بسبب التهجم لفظيا على القضاة عبر مقالات صحفية الخ الخ"

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