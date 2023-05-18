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مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

الرئيس السوري بشار الاسد على ارض المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية.

الخبر ليس عادياً، والحدث ليس عابراً.

فالمشهد الذي سيرصدُه غداً كل العالم، سيشكل حداً فاصلاً بين مرحلتين: أولى ملؤها الحروب والدمار والموت، ونتيجتها التخلف عن ركب الحضارة، وثانية واعدة بالسلام والعمران والحياة، ونتيجتها التطور والازدهار.

هذا على صعيد المنطقة. أما لبنانياً، فيؤمل أن يُترجم المشهد دفناً لرهانات خاطئة اعتاش عليها البعض منذ عام 2011، وظلوا حتى أمس القريب غير مصدِّقين أنها فاشلة، بعدما دفع ثمنها الشعب اللبناني بكامله، بالسياسة والأمن والاقتصاد، ولا يزال.

وفي انتظار جلاء الصورة السياسية على المستوى المحلي، الصورة القضائية تزداد ضباباً، ولاسيما حول كل ما يتعلق بحاكم مصرف لبنان، الذي صدر بحقه ادعاء فرنسي ومذكرة توقيف غيابية.

فرياض سلامة لا يزال حتى اللحظة في منصبه، وهو اعلن اليوم أنه لن يتنحى الا بعد صدور حكم. اما اصوات البعض من سياسيين وقوى، فلا تتعدى اطار المزايدات او التعمية، كدعوته الى الاستقالة التي نسبت الى نبيه بري ونجيب ميقاتي، او تلك التي اعلنها نائب رئيس الحكومة ورئيس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن دعوة القوات الى تعيين بديل من خلال حكومة تصريف الاعمال، مع علمها المسبق بأن الطرح ساقط ولن يمرّ.

وفي الموازاة، وحدهم اللبنانيون الذين خسروا ودائعهم يطالبون بالعدالة، ويرفعون الصوت مطالبين بتطبيقها بلا مزيد من التهرب والتسويف.