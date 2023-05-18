الدفاع المدني: ما تناقلته وسائل التواصل عن صدور نتائج المباراة المحصورة لتثبيت المتطوعين عار من الصحة

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علقت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، على ما "تناقله بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات حول صدور نتائج المباراة المحصورة لتثبيت متطوعي الدفاع المدني".

وأوضحت أن "المعلومات المتناقلة عارية من الصحة"، مشيرة إلى أن "الإجراءات النهائية التي تسبق إعلان النتائج جارية، وفقا للأصول التي حددها القانون، وستصدر النتائج النهائية رسمياً عن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي فور ايداعه محاضر النتائج".

ودعت "الجميع الى عدم الأخذ بأي منشورات تتعلق بالنتائج غير الصادرة عن مكتب الوزير".