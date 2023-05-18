بجرم مخالفة قانون الصيد البري... توقيف صيادَين من قبل هذه الفصيلة!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار مكافحة الصيد البري الجائر لا سيما الطيور المهاجرة وحماية الطبيعة في آن معا، حفاظا على التوازن البيئي، رصدت إحدى دوريات فصيلة زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 11-5-2023 صيادَين أحدهما من الجنسية السورية على متن سيارة رباعية الدفع نوع "Envoy" في محلة جبل تربل، وضبطت بحوزتهما /3/ بنادق صيد وكمية من الخرطوش.

وتم تنظيم محضري ضبط إداريين بحقهما، وتركا لقاء سند إقامة.

كذلك نظم محضر إقامة منتهية الصلاحية بحق الثاني وأودعت المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته".