"لو متأخرا"... سيزار المعلوف: القضاء الاوروبي اعطى الحق للقاضية الجريئة والشريفة غادة عون

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رأى النائب السابق سيزار المعلوف عبر وسائل التواصل ان مذكرة توقيف فرنسية بحق رياض سلامة بتهمة تبييض الاموال ، القضاء الاوروبي اعطى الحق لمدعي جبل لبنان القاضية الجريئة و الشريفة غادة عون و لو متأخرًا .

اما واجب حكومة تصريف الاعمال اقالة رياض سلامة فورًا و وضعه تحت الاقامة الجبرية حرصًا على حياته لحين صدور قرار من الانتربول الدولي لتسليمه للعدالة الدولية كي يبق البحصة و يفضح المستور كونه شريك و رأس حربة الفاسدين.

شكرًا فرنسا و لا شكر للقضاء اللبناني ، على امل ان تعود اموال المودعين كاملة و نرى الفاسدين شركاء رياض سلامة في السجون لكي تتحقق العدالة و تعود الثقة المصرفية و الدولية لوطننا المنهوب لبنان.