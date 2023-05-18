"كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية لا أساس لها"... سلامة: المسار القانوني ظالم!

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أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه "لن أبقى في منصبي بعد انتهاء ولايتي، لافتا الى ان "نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم المنصب بعد انتهاء ولايتي".

وفي حديث لقناة "الحدث"، كشف سلامة أن تحقيقات صندوق النقد تظهر ألا تزوير في ميزانيات مصرف لبنان

ولفت الى ان "التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا وقد طلبنا منها تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت".

واضاف، "كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية لا أساس لها".

وتابع، "المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له".

وشدّد على ان "أنا متعاون مع القضاء وسأحضر أيّ جلسة تحقيق تُعقد حسب الأصول"، مشيرا الى ان "إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى".

وأشار سلامة الى ان "القرض الحسن التابع لحزب الله غير مرخص من مصرف لبنان".

واضاف، "المصرف المركزي مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق".

وتابع، ""المركزي" سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر".