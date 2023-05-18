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هل يتم استجواب الفار من وجه العدالة سلامة ورفاقه بعد ردّ محكمة التمييز طعن أنطون صحناوي في دعوى مكتّف؟

18
MAY
2023
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أفاد "تحالف متحدون" في بيان ان "محكمة التمييز الجزائية - غرفة الرئيسة القاضية سهير الحركة،ردّت اليوم ١٨ أيار ٢٠٢٣، الطعن التمييزي الذي كان تقدّم به أحد المدّعى عليهم في دعوى "مكتّف" أنطون صحناوي بتاريخ ٣٠ آذار ٢٠٢٣، في الشكل كما كان متوقعاً.

وكان صحناوي تذرّع بهذا الطعن بمجرد انعقاد جلسة التحقيق في ٣ نيسان ٢٠٢٣ التي كانت مخصصة لاستجواب المدّعى عليهم رياض سلامة وميه دباغ وأنطون صحناوي ومصرف SGBL وشركتي مكتّف وبرايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، ما اعتُبر بدعة لمجرّد المماطلة أدّت إلى الإطاحة بالجلسة وإلى مزيد من عرقلة عمل القضاء، رغم انقضاء المهل القانونية والانتهاء من الطعون التمييزية بالكامل.

أضاف البيان :"بانتظار عودة ملف الدعوى إلى مرجعه قلم قضاء التحقيق ليُصار إلى تحديد موعد جلسة يؤمل أن تكون عاجلة كي يأخذ القضاء السّوي دوره الأساسي في استجواب سلامة وأعوانه في ظل تفاقم الضرر المتأتّي عن أفعالهم والتمادي في مسرحيات التحقيق الحالية ومحاولات استغباء المودعين واللبنانيين، وأمام هذا الواقع المؤسف الذي يؤدي إلى إلحاق المزيد من الإساءة إلى سمعة القضاء اللبناني، ناهيك عمّا استفحل من بدع التعسّف في دعاوى الرد والنقل ومخاصمة الدولة، وأمام الارتباط الوثيق لـ "داتا مكتّف" بأعمال السطو على الودائع والتسبّب بانهيار الاقتصاد اللبناني وضرب قيمة العملة الوطنية رغم ما تعرّضت له من عمليات قرصنة وابتزاز وتوظيف سياسي، يتطلّع المودعون المدّعون وسواهم إلى ما ستؤول إليه قضية المودعين هذه وأي عدالة تنتظرهم، على أمل أن تأخذ مسارها الصحيح هذه المرّة".

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