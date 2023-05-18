"صفر خلافات"... هذا ما سمعه وزير الخارجية من الحكومة السورية!

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب أن "العنوان الأوحد للقمة العربية هو "صفر خلافات" حيث لم يحصل أي خلاف بين الدول على صعيد المقررات".

ولفت بوحبيب في حديث لقناة "الجديد" من القمة العربية في جدة، الى ان "ما سمعناه من الحكومة السورية هو الترحيب بالنازحين السوريين تحت مراقبة الأمم المتحدة للتأكد من سلامتهم وهم لا يستطيعون فعل المزيد "ونحنا عنا مغتربين ما فينا نلزمهم بالرجعة"".

وأضاف: "في الشأن السوري تم البناء على مندرجات الإجتماع التشاوري في الأردن مع بعض التعديلات الطفيفة".