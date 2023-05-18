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حميه: المطار بحاجة للصيانة فلتعط الخزينة على الاقل 5 بالمئة من ايراداته

18
MAY
2023
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أكّد وزير الاشغال في حكومة تصريف العمال علي حميه أنّ المطار يحتاج الى صيانة، وقال: "قد تم تفعيل دوره، وتوقعاتنا لحركة المسافرين هي حوالى الـ 7 مليون. علينا ان نقوم بالصيانة، الرادار في المطار عمره 18 سنة. فلتعط الخزينة على الاقل 5 بالمئة من الايرادات للمطار لنستطيع القيام بالصيانة".

وأضاف: "أبواب الطيران المدني مفتوحة لكل الشركات ومرحب بها. المطار يأتي. لم نقف مكتوفي الايدي، ناشدنا وحاولنا ان نعقب معاملاتنا  بالوزارات الاخرى، وحتى اليوم لم نستطع ان نحصل اي ليرة. نجني مئات الملايين من الدولارات ونرسلها الى الخزينة العامة، وعندما نطالبها بموضوع الصيانة لا يتم الدفع. شركة الميز لصيانة منشآت المطار لم يدفع لها مجلس الانماء والاعمار".

كلام حميه جاء خلال جلسة عقدتها لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية، وفي حضور حميه والنواب.

عطية

وقال النائب عطية: "جلستنا اليوم كانت في حضور معالي وزير الاشغال والمدير العام لـ"الميدل ايست".  تحدثنا عن الموسم القادم، وأعطانا الاستاذ محمد الحوت شرحا عن الوضع القانوني لـ"الميدل ايست". بحثنا في موضوع فتح خطوط جوية، وهنأناه على النجاح العالمي لهذه الشركة  في هذه الظروف الصعبة. هناك تمن في ان يخفض سعر البطاقة، لان الشركة هي جزء من النظام المالي في البلد. وكان هناك تفاهم حول عدد من النقاط، عن فك الحصرية وفتح شركات  جديدة. اؤكد ان "الميدل ايست" شركة ناجحة ورائدة ويهمنا المحافظة عليها. والمطلوب من مصرف لبنان ان يكون هناك شفافية اكثر. هذه المواضيع تحتاج الى بحث، وبالتعاون والايجابية نصل الى حلول ان شاء الله".

الحوت

من جهته، قال الحوت: "هذه المؤسسة الوطنية هي أم المؤسسات، فلنحافظ عليها في الايام الحرجة لا ان نستعملها للقضايا الشعبوية. هناك حرص من لجنة الاشغال على الشركة".

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