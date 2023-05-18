ملف النازحين السوريين...محور لقاءات الراعي في بكركي

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس الاتحاد العام ل”نقابات عمال لبنان” مارون الخولي يرافقه وفد من “الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري”.

الخولي





بعد اللقاء، قال الخولي :”عرضنا على سيدنا البطريرك أهداف ونشاط “الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري”، وعلى نجاحها في إعادة ملف النازحين السوريين الى الواجهة بعد عملية طمس لارقامه الصادمة منذ 2015 والتي تشكل احتلالا ديموغرافيا خطيرا وهذا التآمر ما زال الى اليوم مستمرا، بدليل رفض المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اعطاء “الداتا” الى الحكومة اللبنانية في انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وفي ممارسة تخرج عن الاعراف الديبلوماسية المعتمدة في كل العالم وفي مفارقة فاضحة لبلد يستقبل مكتبا لمفوضية اللاجئين في وقت هو خارج اي اطار اتفاق دولي خاص باللاجئين، بما فيه اتفاق 1951 يلزمه في الاساس بالتعاون معها”.

وأضاف الخولي:”كما تحدثنا حول ثلاث محطات اساسية طارئة ستساعد لبنان في ملف عودة النازحين السوريين.الأولى: القمة العربية وضرورة إدراج خطة عربية لعودة النازحين السوريين.والثانية لقاء غبطة البطريرك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بحيث سيكون ملف النازحيين السوريين في اولوية محادثاتهما خصوصا وان لفرنسا تأثيرا وازنا في الاتحاد الاوروبي والذي نأمل منه ان يعيد تصويب سياسته تجاه النازحين السوريين في لبنان والا تقتصر على تركيز الدعم الأوروبي على تلبية احتياجاتهم من دون مراعاة الآثار السلبية على البلد المضيف والذي يواجه تحديات هائلة جراء النزوح السوري، وهو بلد ذو موارد محدودة وديموغرافية هشة في سياسة تعكس تجاهلا واضحا للواقع المعقد والمتضارب الذي يعيشه لبنان.



والمحطة الثالثة زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى سوريا والاتفاق المباشر مع الحكومة السورية حول جدولة عودة النازحين السوريين والضمانات المطلوبة للعودة الآمنة. كما تحدثنا حول مسألة مواجهة هذا التوطين السوري عبر المطالبة في تشريع قوانين تنسجم مع احكام الدستور اللبناني لجهة رفض التوطين، وذلك عبر تشريع قوانين تمنع النازحين السوريين من حق الملكية العقارية وحق انشاء الجمعيات او تشكيل نقابات او امتلاك وسائل اعلام او حق التظاهر والاعتصام السلمي للتعبيرعن الرأي في القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والمهنية والإقتصادية والعمل على تعديل مواد في قانون العمل تمنع النازحيين السوريين من ممارسة مهن معينة واضافة شروط خاصة للحصول على اجازة عمل وتعديل الرسوم والغرامات المالية والعقوبات على اصحاب العمل الذين لا يستوفون الشروط القانونية الخاصة بالسوريين، وذلك انسجاما مع احكام الدستور اللبناني لجهة رفض التوطين”.

لجنة تنفيذ القرارات الدولية

والتقى البطريرك وفدا من لجنة تنفيذ القرارات الدولية برئاسة رئيس اللجنة طوني نيسي الذي أشار الى انه “وضع البطريرك، في أجواء جولته الأميركية و ناقش معه موضوع الزيارة المرتقبة للبطريرك إلى فرنسا إضافة الى خطة تحرك تتعلق بموضوع رئاسة الجمهورية”.



واستقبل البطريرك الراعي رئيس لقاء “الهوية والسيادة” الوزير السابق يوسف سلامة.