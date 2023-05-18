أبي رميا بحث ملفات إنمائية جبيلية مع الجسر

A + A -

اجتمع النائب سيمون ابي رميا ومدير مكتبه الأستاذ هاني عماد الى رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر عارضا لملفات إنمائية عديدة أبرزها: أوضاع مراكز الرعاية الاولية في قضاء جبيل وآلية تعزيز عملها، ووضع الطرقات والمواصلات في القضاء لا سيما طريق اللقلوق العاقورة. وتناول البحث أيضا المشاريع الممولة من مجلس الإنماء والإعمار لصيانة الطرقات بعد تأهيلها في العديد من بلدات القضاء.

كما تطرق ابي رميا الى امكانية مساهمة مجلس الانماء والإعمار في معمل النفايات في حبالين كما في تأمين الطاقة الشمسية في مراكز الاتصالات التابعة لاوجيرو في قضاء جبيل.