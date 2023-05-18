أبي نصر: هذه الخطوة.. ستسّهل وصول المواطنين إلى الخدمات الإدارية

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صدر عن مكتب النائب السابق نعمة الله أبي نصر البيان التالي:



بناءً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي وطلبه، أرسل الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2023، كتباً إلى الوزارات المعنية بإنشاء محافظة كسروان الفتوح وجبيل يطلب منها وبالسرعة الممكنة إعداد مشاريع النصوص القانونية اللازمة من مراسيم وغيرها لإحداث الأجهزة التابعة لها بغية تنفيذ المحافظة؛ وسائر المحافظات التي لم تحدث بعد الأجهزة الكافة التابعة لها.



وإنّنا إذْ نشكر دولة رئيس مجلس الوزراء على متابعته موضوع تنفيذ محافظة كسروان الفتوح وجبيل وسائر المحافظات المحدثة، نؤكد على أهمية هذه الخطوة في مسار تعزيز اللامركزية، وتفعيل الإنماء المتوازن في كل المناطق وتطبيق اللاحصرية الإدارية الموسّعة التي تسّهل وصول المواطنين إلى الخدمات الإدارية، وتُعزِّز دورهم في إدارة شؤونهم المحلية.