"الانفتاح العربي على سوريا" بين بو حبيب والوزراء الخارجية العرب..

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين, بيانٌ جاء فيه, "شارك وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية (٣٢) وعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وزراء خارجية الاردن، سوريا، عمان، الامارات العربية، الكويت، والجزائر اضافة الى المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الاوسط".



وأضاف البيان, "تباحث بو حبيب مع نظرائه العرب في العلاقات الثنائية، إضافة الى تنسيق الجهود من اجل تفعيل العمل العربي المشترك في ظل عودة سوريا الى جامعة الدول العربية وضرورة نجاح عمل اللجنة الوزارية العربية المخوّلة التحاور مع سوريا واتخاذ خطوات مشتركة من اجل التوصل الى الحلول اللازمة في سوريا".



وتابع, "كما تطرق بوحبيب الى التطورات الاخيرة في المنطقة انطلاقًا من الاتفاق السعودي - الايراني وصولًا الى الانفتاح العربي على سوريا والتداعيات الايجابية على الاستقرار في المنطقة".