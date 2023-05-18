سرقة "محترفة" لأثريات "ثمينة" من داخل منزل في بيت مري

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صدر عن المديريّـة العـامة لقوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بلاغٌ جاء فيه: "بتاريخ 26-4-2023، دخل مجهولون بواسطة الكسر والخلع إلى منزل مواطنة في بلدة بيت مري، وسرقوا من داخله عدداً من الثريّات والتّحف الأثرية، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة".



وعلى إثر ذلك، "باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد الفاعلين وتوقيفهم".



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، "تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّات أفراد عصابة السّرقة، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى: م. م. (من مواليد عام 1995، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، وخرج من السجن منذ حوالى العام, وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه".

وأضاف, "بتاريخ 4-5-2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده في الشمال، على متن سيّارة نوع "بيك أب - تويوتا" لون أبيض المستخدمة في عملية السّرقة، حيث عملت على نصب كمينٍ محكمٍ، أدّى إلى توقيفه وضبط "البيك أب".



وتابع, "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذ عملية السّرقة من داخل منزل في بيت مري بالإشتراك مع آخرين، وأنّهم قاموا ببيع قسمٍ من المسروقات في بؤرة في الشّمال وقسم آخر في محل لبيع الثريّات في طرابلس, وتم استرجاع قسم من المسروقات وسلّمت إلى المدّعية".



ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع مع "البيك أب" المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة".