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الوطن السورية: فيما شهدت الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ 32 المقرر عقدها في مدينة جدة السعودية، ترحيباً حاراً بمشاركة سورية، دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد اللـه آل سعود إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والصعوبات التي يمر بها العالم وإيجاد الحلول المناسبة لها لتصبح منطقتنا آمنة ومستقرة تنعم بالخير والرفاه، في حين اعتبر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطاف أن التطورات المتسارعة تستدعي مواصلة العمل من أجل رص الصف العربي وتوحيد الكلمة، على حين أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن سورية دولة لها إسهام حضاري بارز في المنطقة على مر التاريخ وأنها دولة مؤسسة للجامعة.

وترأس وفد سورية في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لـ«قمة جدة» التي ستعقد غدا الجمعة وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد.