الأنباء الكويتية: القمة العربية: للاتفاق على مرشح يلقى قبولا من أكثرية اللبنانيين

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الأنباء الكويتية: سيركز الوفد اللبناني في القمة على ثلاثة مواضيع وهي، أولا: مساعدة لبنان للخروج من الفراغ الرئاسي، من خلال توحيد الجهد العربي والعمل معا على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، للاتفاق على مرشح يلقى قبولا من أكثرية اللبنانيين اذا تعذر الإجماع الوطني حول مرشح واحد.

الثاني: هو أزمة النازحين السوريين التي تحولت من عبء اقتصادي الى عامل ضاغط يؤثر على الوضع الاجتماعي والسياسي والديموغرافي للبنان، مع تزايد المخاوف من انعكاساته الأمنية والاجتماعية في ظل ازدياد حركة الدخول غير الشرعي، الأمر الذي يشكل ضغطا ديموغرافيا على مختلف المناطق اللبنانية، وهذه العودة أصبحت مطلبا لجميع فئات الشعب اللبناني بطوائفه وقواه السياسية.

الموضوع الثالث، وهو وقوف الأشقاء العرب الى جانب لبنان في ازمته الاقتصادية بعدما أصبح على شفير الانهيار ماليا، الأمر الذي ينعكس على مختلف مجالات الحياة للبنانيين.