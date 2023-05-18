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عناوين الصحف ليوم الخميس 18 أيار 2023

18
MAY
2023
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الأخبار: «مسيرة الأعلام»: تحدّي السيادة على القدس

ميقاتي يبحث مع الثنائي فكرة إقالة سلامة
مؤيدو فرنجية ينتظرون خطوة سعودية رابعة

 

 

 

 

الديار: قمة السعودية تدشن الانفراجات والتعاون مع ايران وعدم السلبية ضد حزب الله
ميقاتي يرمم العلاقة مع دمشق... العتمة والبنى التحتية المهترئة تهدد «الصيف الواعد»

 

 

 


البناء: تناغم بين المقداد وابن فرحان في احتواء التحفظات وصياغة بيان «قمة القدس»… والأسد هو الحدث / مسيرة الأعلام قد تفجر «سيف القدس» 2… وحزب الله لـ«مناورة تظهر استعدادات المقاومة» الأحد / عون: رئاسياً لا حلّ إلا بتفاهم يجمع الطرفين وإلا سنستكمل السير باتجاه جهنّم الأكبر /

 

 

 

 


النهار: سلامة يرفض طلب بري وميقاتي الاستقالة

 

 

 

 

اللواء: ملفات لبنان إلى القمَّة: المصالحة مع سوريا والاحتضان العربي للنهوض
«التيار» في المنطقة الرمادية.. والبنك الدولي يُحذّر من «دولرة» الاقتصاد اللبناني

 

 

 


الجمهورية: قمة جدة: المسؤولية على اللبنانيين
أوراق الأسد المفيدة في لبنان

 

 

 


نداء الوطن: "سوريا الأسد": لا نقبل شروطاً لعودة النازحين

الرئاسة اللبنانية تحضر غداً في كواليس "قمة جدّة"

 

 

 

 

?l'orient le jour: Le Liban, nouveau paradis pénal 

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