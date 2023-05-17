افتراء و هجوم استباقي من صحناوي على حرفوش

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يتعرض صاحب مبادرة الجمهورية الثالثة عمر حرفوش لحملة افتراء قاسية ونشر أخبار كاذبة بحقه من مواقع اعلامية محسوبة على المصرفي أنطون الصحناوي نتيجة ارباك وخوف الاخير من ملاحقته و القاء القبض عليه في فرنسا كما سبق و حصل مع مروان خير الدين وبعد ان كان لحرفوش مساهمة قوية في ايصال ملف رياض سلامة الى خواتمه واصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

وتقوم هذه الحملة على تحريف حقيقة مقال نشرته صحيفة "le journal du dimanche" الفرنسية، والتي تحدّثت عن ما تعرّض له حرفوش في لبنان من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وتمّ تحريف هذا الواقع للتشويش على حرفوش وإظهاره وكأنّه مطلوب للقضاء الفرنسي بينما الحقيقة عكس ذلك كلياً.