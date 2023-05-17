البنك الدولي يحذر من تنامي إقتصاد نقدي بالدولار في لبنان

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حذر البنك الدولي من تنامي إقتصاد نقدي بالدولار في لبنان، بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي ويهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.

ويقدر البنك الدولي الإقتصاد النقدي المدولر، وفق تقريره، بنحو 9,9 مليارات دولار أو 45,7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس فقدانًا كاملًا للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية.

واعتبر أن صناعة السياسات بوضعها الراهن ما زالت تتسم بقرارات مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوضة أي خطة شاملة ومنصفة، ما يؤدي إلى إستنزاف رأس المال بجميع أوجهه.