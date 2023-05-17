شربل مارون لرياض سلامة من أمام منزله في الصفرا: نخجل أن نقول إنك حاكم مصرف لبنان

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نفّذ التيار الوطني الحر وقفة أمام منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الصفرا، وذلك تأكيداً للمطالبة بمحاسبته وباستعادة الأموال المنهوبة.

وألقى النائب شربل مارون كلمة أكّد فيها أن التيار الوطني الحر ما زال موجوداً على الأرض بالرغم من حملة التنمّر التي استهدفته خلال السنوات الثلاث وخلال عهد الرئيس عون.

ولفت إلى أن «الرسالة التي نود توجيهها اليوم للمجرم رياض سلامة هي أننا نخجل أن نقول إنك حاكم مصرف لبنان».

وكشف مارون عن بدء صدور مذكرات توقيف في حق أعوان رياض سلامة، وأنه ليس وحده المستهدف، بل المنظومة التي تحميه وحرمت اللبنانيين من أبسط أمور الحياة، مشيراً إلى أن سقوط المنظومة يتم بالنضال على الأرض.

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