ثلاثة عناوين تتصدر المشهد في لبنان اليوم

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مقدمة نشرة الـOTV:

ثلاثةُ عناوين تتصدر المشهد في لبنانَ اليوم:

العنوانُ الاول قضائي، يرتبط بما صدر فرنسياً في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتداعيات المفترضة على دور السلطتين القضائية والتنفيذية في التعامل مع الموضوع، علماً أن المقاربة السياسية الداخلية للموضوع تراوحت على جري العادة بين الدجل والخجل.

العنوان الثاني رئاسي، في ضوء المعطيات المتوافرة عن تقدم في المفاوضات بين افرقاء المعارضة في ما بينَهم، او مع التيار الوطني الحر، علماً أن الشرط الأول للنجاح يكمن في التفاهم على عدم استفزاز مكوِّنات لبنانية اساسية، قبل التفاهم على الاشخاص.

اما العنوان الثالث، فعربيٌّ وسوريّ، قبل يومين من القمة العربية، التي تُعقد هذه المرة بمشاركة سوريا، التي من المرجَّح أن يشارك رئيسُها بشار الاسد في اعمالها، وفق ما نقلت اوساط صحافية عن وزير خارجيتها اليوم.

هذه العناوين الثلاثة وسواها، تحضُر الليلة في مقابلة خاصة عبر الأوتيفي مع الرئيس العماد ميشال عون مباشرة بعد نشرة الاخبار، حيث يحدد فيها جملة من المواقف من التطورات الراهنة على الصعيد المحلي.