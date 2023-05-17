ربطًا باتفاق "تزويد النفط" الموقّع بين الجمهوريّتين اللبنانيّة والعراقيّة... اجتماع بين ميقاتي شقير و "إيدال"

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إجتماعٌ تقنيّ عُقد صباح اليوم في السراي الحكوميّ برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحضور نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير، وكل من مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان (إيدال) الدكتور مازن سويد ونائبه الدكتور علاء حمية، وخصص البحث في اطلاق منصة الكترونية تتولى الاعلان عن الخدمات والمنتجات اللبنانيّة التي سيختار منها الجانب العراقيّ ضمن معايير الشفافية وسرعة التنفيذ.



وتأتي الخطوة ربطًا باتفاق "تزويد النفط" الموقّع بين الجمهوريّتين اللبنانيّة والعراقيّة، حيث يمنح العراق لبنان كميّاتٍ يحتاجها من الفيول مقابل تسديد لبنان ثمنها من خلال الخدمات، انسجاماً مع "مبدأ الشفافية" الذي طالب الجانب العراقي توفره.

لافتاً الدور الذي تلعبه المديريّة العامّة لأمن الدّولة بتوجيه من مديرها العامّ اللواء صليبا، وبنجاحٍ من العميد شقير، في لعب دورٍ أخويٍ مع العراق والذي يصبّ كلّه في مصلحة لبنان لتقطيع مرحلةٍ صعبة تتطلّب وقفة عربيّة مساعدة للخروج من الأزمة بمختلف أشكالها.