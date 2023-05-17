living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ربطًا باتفاق "تزويد النفط" الموقّع بين الجمهوريّتين اللبنانيّة والعراقيّة... اجتماع بين ميقاتي شقير و "إيدال"

17
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إجتماعٌ تقنيّ عُقد صباح اليوم في السراي الحكوميّ برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحضور نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير، وكل من مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان (إيدال) الدكتور مازن سويد ونائبه الدكتور علاء حمية، وخصص البحث في اطلاق منصة الكترونية تتولى الاعلان عن الخدمات والمنتجات اللبنانيّة التي سيختار منها الجانب العراقيّ ضمن معايير الشفافية وسرعة التنفيذ.

 وتأتي الخطوة ربطًا باتفاق "تزويد النفط" الموقّع بين الجمهوريّتين اللبنانيّة والعراقيّة، حيث يمنح العراق لبنان كميّاتٍ يحتاجها من الفيول مقابل تسديد لبنان ثمنها من خلال الخدمات، انسجاماً مع "مبدأ الشفافية" الذي طالب الجانب العراقي توفره.

 لافتاً الدور الذي تلعبه المديريّة العامّة لأمن الدّولة بتوجيه من مديرها العامّ اللواء صليبا، وبنجاحٍ من العميد شقير، في لعب دورٍ أخويٍ مع العراق والذي يصبّ كلّه في مصلحة لبنان لتقطيع مرحلةٍ صعبة تتطلّب وقفة عربيّة مساعدة للخروج من الأزمة بمختلف أشكالها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   