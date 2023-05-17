living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد اجتماع لجنة الاقتصاد... هذا ما أوصى به رئيسها فريد البستاني

17
MAY
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة صباح اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني وبحضور رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد وأمين عام الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس والهيئات الاقتصادية رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين نقولا بو خاطر ونقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي.

وقال البستاني بعد الجلسة: "أصبح لدينا خوف من تداعيات سعر الدولار الجمركي على الاقتصاد، ومن المؤسف ان ادارة الجمارك لم تعطنا ارقاماً لنبني عليها ملاحظاتنا، ولكن ما نؤكده هو انخفاض الاستهلاك في قطاع التجزئة".

وأضاف ان "ما حدث مع زيادة الدولار الجمركي، هو زيادة التهرب الضريبي وتشجيع التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، كما شهدنا تراجعاً في الاستهلاك وانخفاضاً في الجودة، وأصبح المستهلك يشتري المنتوجات الأقل ثمناً والأقل جودةً مما يؤثر على وضعه الصحي".

وتابع: "القرارات وزارة المالية اعتباطية وبدون جدوى اقتصادية. نحن بحاجة الى سياسة اقتصادية لتدرسها لجنة الاقتصاد، بالاضافة الى توحيد سعر الصرف وتخفيضه. زادوا الضرائب 6 آلاف بالمئة ولم يزيدوا ايرادات هذا المواطن، وكيف يزيدون 6% على الراتب وليس هناك استثمار ولا تسليف من المصارف، فبفعلتهم هذه خفضوا الاستهلاك وضربوا الاقتصاد".

وقال: "نسمع اخباراً عن زيادة التهريب، وصندوق النقد يطالب بضبط السوق. الدولة تعرف من يهرب، فماذا تنتظر وماذا تفعل لتفعيل الجباية؟ هذه الحكومة مسؤولة فيجب عليها أن تقوم بعملها قبل زيادة الضرائب على المواطنين".

كما طالب وزارة المالية الاسبوع المقبل بخفض فوري لسعر الدولار الجمركي، حيث نطمح لصيف واعد. وقال إن هناك تواطؤاً بين الدولة واداراتها والعصابات والمافيا، ونريد تخفيض الضرائب لتحفيز العجلة الاقتصادية، والحكومة مسؤولة أمام البرلمان والمواطن، ونوصي فوراً بضبط التهرب الضريبي وبتخفيض الضرائب ونطالب القوى الامنية والجمارك بمراقبة الحدود.
وختم بالقول: "القطاع الخاص يدفع ثمن الفساد في الدولة ويرفض أن يدفع ثمن التعديات على الدولة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   