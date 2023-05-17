أثبت القضاء الأوروبي ألا تجنّي في قصة سلامة... مجموعة Calibre: أٌٌنصف وديع عقل وغادة عون وكل المحامين الشرفاء

A + A -

أصدرت جمعية Calibre مجموعة القضاء الحر بيانا جاء فيه:

بالأمس أثبت القضاء الأوروبي أن لا مراوغة ولا كذب ولا تجنّي في قصة رياض سلامة. واليوم تقف الريسة غادة عون مع وسام شرف طردها من القضاء وهي براء من هذه المنظومة التابعة.

الامس أنصف القضاء الأوروبي وديع عقل وغادة عون وكل المحامين الشرفاء الشجعان الذين عرضوا حياتهم للخطر في سبيل لبنان افضل لاولادهم .وقد أظهرت نتائج التحقيقات ان الادعاءات صحيحة و لا علاقة لها بما يحاولون تصويره للتأثير على الرأي العام بأنه "تبعيّة سياسيّة" .

القصة هي حقيقية، حاكم المصرف المركزي، مرتكب ابشع الجرائم وقد استغل منصبه لمنفعته ومنفعة المنظومة ،فصدرت بحقه مذكرة توقيف وبات فار من وجع العدالة.

هل سيلجأ حزب المال إلى الذرائع الشكليّة والعصبية الطائفية والسياسية في لبنان ليحمي سلامة كالعادة أم سيترك الأمر للقضاة اللبنانيين الذين نأمل ونتمنَى ان لا يشكلوا حماية لهؤلاء خوفاً على أنفسهم كي يبقى لنا ولاولادنا بعض الامل في بلد الارز