أبو الغيط رحب بعودة سوريا للجامعة العربية: مؤشرات إيجابية من إيران وتركيا لوقف تدخلهما في شؤون الدول العربية

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رحب أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيظ، بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، ولفت إلى أن "قمة جدة فرصة لوضع حد لمظاهر التسلح في السودان"، وأكد أن "الحضور العربي كامل في قمة جدة".

وذكر في الإجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، أن "هناك مؤشرات إيجابية من إيران وتركيا لوقف تدخلهما في شؤون الدول العربية"، مشيراً إلى أن "الأزمات في سوريا واليمن وليبيا تحتاج لمقاربات لإخراجها من الجمود، والوضع في الأراضي الفلسطينية يقترب من مرحلة الانفجار".

وأكد أن "الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".