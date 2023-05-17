اللجنة الاجتماعية تزور مؤسسة مخزومي: تبادل خبرات وتطلع لتعاون مستبقلي

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زارت اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، ممثلة برئيستها المحامية غادة جنبلاط، ممثل اللجنة الاجتماعية في منطقة راشيا أكرم عربي، رئيسة قسم الاغتراب في المديرية العامة للمجلس المذهبي فاتن زين الدين ورئيس قسم التخطيط في المديرية العامة للمجلس الدكتور رامي عطالله، مقر مؤسسة مخزومي حيت كان في استقبالهم رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي وفريق العمل الإداري في المؤسسة.

و اطّلعت رئيسة اللجنة الاجتماعية والوفد المرافق على البرامج التي تنفذها مؤسسة مخزومي والخدمات التي تقدمها في مختلف المجالات، وتم البحث في أوجه التعاون المستقبلي بين المؤسسة واللجنة الاجتماعية بخاصة في ما يتعلق بتمكين المرأة في ميادين العمل، وتبادل الخبرات في المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.

اختتم اللقاء بجولة قامت بها رئيسة اللجنة الاجتماعية والوفد المرافق على اقسام وبرامج المؤسسة المختلفة.