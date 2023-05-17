توقيف أحد أخطر المطلوبين

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حدّدت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي مكان تواجد أحد أخطر المطلوبين للقضاء، ويدعى ح. د. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني)، بحقّه عدّة مذكّرات عدلية بجرائم خطف وسرقة وإطلاق نار، والذي أقدم خلال شهر تشرين الثاني من العام ۲۰۲۲ على الفرار من نظارة الشرطة العسكرية في ثكنة فخر الدين.



وأعطيت الأوامر للعمل على مراقبته تمهيدًا لتوقيفه، ووضع خطّة محكمة لتنفيذ العملية، خصوصا أنّه يحمل مسدّسًا حربيًّا بصورة مستمرّة .



وبتاريخ 10-05-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة التّابعة للشّعبة من تنفيذ عمليّة خاطفة في محلّة برج البراجنة – الضّاحية الجنوبية، حيث أوقفته وجرّدته من مسدّسه.



وبتفتيشه، تمّ ضبط بيان قيد إفرادي مزوّر.