ميقاتي إلى جدة اليوم

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يتوجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الساعات المقبلة الى السعودية مترئساً وفد لبنان الى القمة العربية الدورية التي ستعقد في مدينة جدة بعد غد الجمعة.

ويضمّ الوفد المرافق لميقاتي كلاً من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير السياحة وليد نصار، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.

على أن ينضمّ الى الوفد كل من سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان لدى جامعة الدول العربية علي الحلبي ومجموعة من المستشارين في رئاسة الحكومة.