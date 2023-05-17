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لهذه الأسباب.. القبض على سلامة بات اكثر من ضرورة!

17
MAY
2023
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أكَّدت مصادر صحيفة “نداء الوطن” بأن صندوق النقد الدولي لن يجتمع او يتواصل بعد اليوم مع لبنان وحاكم مصرفه المركزي رياض سلامة، فضلاً عن المؤسسات التمويلية الاوروبية وغيرها. ولن يعود باستطاعة اي محافظ بنك مركزي في العالم التواصل مع سلامة، والأخطر ان ما تبقى من بنوك اجنبية مراسلة للنظام المصرفي اللبناني قد توقف التعامل مع لبنان في اي لحظة لاعتبارات كثيرة خطيرة، ابرزها ان سلامة بات متهماً دولياً بالاختلاس والتزوير وتبييض الأموال، وبالتالي هناك شبهة أكيدة في ادارته النقدية والمصرفية في لبنان، خصوصاً وانه يرأس لجنة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، ويرأس هيئة الاسواق المالية والهيئة المصرفية العليا وله اليد الطولى في لجنة الرقابة على المصارف“…

وتوضح المصادر: “لذا باتت مسألة القبض على سلامة لمحاكمته بعدالة وتعيين حاكم جديد فوراً اكثر من ضرورة، والا فان التداعيات ستتفاقم لتشكل خطراً جسيماً على الكيان برمته، وأهمها ان بقاء سلامة في موقعه، او حراً امام اعين الجميع سيؤثر حتماً في مسار انقاذ لبنان، وبالتالي فان المنظومة التي ترعاه وتحميه تصبح متهمة اكثر وبوضوح شديد في انها بددت اموال اللبنانيين وهدرت ودائعهم وتركتهم نهباً للضياع والفقر لسنوات طويلة، وتتستر على كاتم أسرارها ومهندس فسادها كي لا ينفضح أمرها وتفقد هيمنتها وتسلطها على رقاب العباد والبلاد“.

نداء الوطن
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