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عُمان: وجود سورية بالاجتماعات يعطي قوة للتضامن العربي

17
MAY
2023
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الوطن السورية: أكد مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد اللـه بن ناصر الرحبي أن وجود سورية في اجتماعات الجامعة سيعطي قوة للتضامن العربي.

 

وقال الرحبي في تصريح على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية على مستوى المندوبين في جدة: إن عودة سورية إلى اجتماعات الجامعة من أبرز مواضيع القمة ووجودها سيعطي قوة للتضامن العربي الذي ننشده وعُمان حريصة جداً على ذلك.

 

وأضاف المندوب العماني: إن وجود سورية في هذه القمة يعطي دلالة بأن العرب أدركوا أن سورية جزء من هذه الأمة وبالتالي وجودها سيعطي قوة أكثر للتضامن العربي الذي دائماً ما ننشده وعمان دائماً حريصة على ذلك.

 

وتابع: إن الجامعة العربية هي إرادة دول وبالتالي هذه الإرادة نجدها واضحة وبارزة والجامعة العربية حريصة كل الحرص على التضامن العربي كما أنها حريصة أيضاً على مزيد من العمل العربي المشترك.

 

ومضى الرحبي يقول: كي نواجه العالم المتجدد ينبغي أن نقوم بذلك بتضامن وبصدق النيات في التعاطي وبالتالي هذا هو ما نراه يتشكل في هذه المرحلة.

 

وأعرب مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى جامعة الدول العربية عن تفاؤله بالعمل العربي المشترك وقال: «نحن متفائلون بمزيد من العمل العربي المشترك».

 

ولليوم الثالث على التوالي تعقد الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، وانعقد أمس اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين بمشاركة وفد سورية برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان.

الوطن السورية
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