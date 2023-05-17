مساعد وزير الخارجية السوري: قمة جدة تفتح مرحلة جديدة

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الشرق الأوسط السعودية: جدة : عبد الهادي حبتور-

أكد أيمن سوسان، مساعد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أن انعقاد القمة العربية في المملكة العربية السعودية بمكانتها الكبيرة وثقلها وسياستها المعتدلة أمر بدهيٌّ وواضح ولا يمكن الحديث عنه.

وقال سوسان في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماعات التحضيرية للاجتماع الوزاري، (الأربعاء)، بمدينة جدة (غرب السعودية)، إن الجميع يأمل أن تكون قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة.

وأضاف: «أهمية انعقاد القمة في السعودية أمر لا يمكن الحديث عنه لأنه بدهيٌّ وواضح. السعودية بمكانتها الكبيرة وبثقلها وسياستها المعتدلة يأمل الجميع أن تكون قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة وسط أجواء من التفاؤل تسيطر على الجميع».

وتشارك سوريا في الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية في 19 مايو (أيار) الحالي، بعد 12 عاماً من الغياب.

ولفت مساعد وزير الخارجية السوري إلى أن «الكل يسعى لكي نستطيع أن نتجاوز السنوات العجاف التي عاشتها أمتنا العربية خلال ما سمّاه بين (الجحيم العربي) الذي أدمى قلوب الجميع، لننطلق إلى مرحلة جديدة يسودها التفاهم والحوار والتواصل والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والحرص على مصالحنا».

وتابع: «وأن يكون لدينا وعي وإدراك بأننا كعرب ما يصيب أحدنا سيصيب الآخرين، الخير لأحدنا هو خير للآخرين والشر لأحدنا لا بد أن ينعكس على الآخرين».

ووصف أيمن سوسان أجواء الاجتماعات التحضيرية الجارية بأنها «تتسم بالجدية والإيجابية وأجواء من التفاؤل».

ويتمثل التطور الآخر في عودة سوريا إلى شغل موقعها في جامعة الدول العربية، ما يساعد على طي صفحة عمرها يزيد على عقد.

وتُلمح المصادر إلى أن الدول الغربية ستراقب مرحلة ما بعد العودة، وما إذا كانت دمشق ستتحرك للقيام بخطوات إيجابية في اتجاه الحل السياسي وعودة اللاجئين وضبط عمليات تهريب المخدرات واحترام القرارات الدولية في شأن سوريا.