أسرار الصحف ليوم الأربعاء 17 أيار 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي عربي إن الرياض والدوحة مختلفتان حول الموقف الذي سوف يصدر عن القمة العربية حول سورية حيث يتصرف القطريون على قاعدة شروط عربية على سورية، بينما يتحدث السعوديون عن تعاون عربي مع سورية ويربط القطريون عودة النازحين وإعادة الإعمار بالحل السياسي بعكس السعوديين.



خفايا

يؤكد دبلوماسي غربي أنه تبلّغ أمس، أن رئيس حزب القوات اللبنانية أقفل الباب أمام فرص التوصل إلى تفاهم مع الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر على مرشح رئاسي مشترك، لأن التنازلات التي يقدّمها في مواصفات المرشحين تذهب سدى بعدما تأكد بأن الفريقين لن يخوضا مواجهة مع الثنائي.

اللواء: أسرار

همس

نقل عن مسؤول ملف الرئاسة في الاليزيه استياؤه من أداء رؤساء الكتل المسيحية المعارضة للتسوية، سائلاً عن البدائل لديهم..



غمز

عادت الآلية التي اتبعت من اجل التوصل الى اتفاق معراب قبل انتخاب الرئيس السابق للجمهورية، الى العمل للتفاهم على مرشح يواجه مرشح «الممانعة»!



لغز

أصر مرجع كبير على تسريب موقف عن لسانه لقطع الطريق على محاولة «غير مريحة» لنقل المشكلة الى ملعب فريقه..

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ اسم نواف سلام عاد للتداول ضمن بورصة المرشحين لرئاسة الحكومة ليس من باب قربه من السعودية وإنما لإمكانية تسويقه لدى الولايات المتحدة.

يجزم بعض النواب بأنّ سفيراً بارزاً كان وراء إطلاقهم بياناً حمّال أوجه، يصب لمصلحة مرشح محدد.

يقال إنّ نائباً بارزاً هو أيضاً رئيس تكتل نيابي، يهدد بالاستقالة فيما لو أصر رئيس حزبه على السير بمرشح يرفضه النائب.