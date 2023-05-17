شرف الدين: ميقاتي مستعد لترؤس وفد وزاري إلى سورية شخصياً

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الأنباء الكويتية: أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن في اللقاء التشاوري الأخير مع الوزراء أنه مستعد لترؤس الوفد الوزاري إلى سورية شخصيا»، مشيرا إلى أنه «من المرجح أن يلتقي ميقاتي الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية في جدة، وبعدها يتم إطلاع الوزراء على التفاصيل».

وأوضح انه «خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في 22 الجاري للبحث في موضوع اللاجئين سيتخذ القرار بتاريخ زيارة الوفد اللبناني سورية».

وكشف، في حديث لقناة «الحرة»، عن «طلب الجانب اللبناني تشكيل لجنة ثلاثية تضم إلى لبنان سورية ومفوضية اللاجئين ينبثق عنها لجان فرعية لكل قرية لمتابعة مشاكل اللاجئين ولكن جاء الرفض من المفوضية».

وأكد أن«التحضير لقوافل جديدة من اللاجئين تتجه إلى سورية بأقرب فرصة بعد جلسة مجلس الوزراء»، لافتا إلى «ورود 750 اسما».

وردا على سؤال، جزم شرف الدين أن «الجيش اللبناني ملتزم ألا يسلم أي لاجئ سياسي يخالف القانون أو معارض إلى النظام السوري».